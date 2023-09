Farmaceutica | ‘Attrarre più investimenti esteri per crescere’ | il Libro bianco presentato a Cernobbio indica la via

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – I numeri parlano chiaro: ???nel 2022, l'Italia è stata la 18esima destinazione al mondo per capitali, con 20 miliardi di dollari rispetto ai 35 della Spagna e ai 36 della Francia. Come migliorare la sua capacità attrattiva in settori strategici come quello farmaceutico, che in Italia ha già raggiunto un valore di produzione di oltre 49 miliari di euro nel 2022? E' la sfida esplorata in unrealizzato da The European House-Ambrosetti, con il supporto di Iapg (gruppo aziende farmaceutiche italiane a capitale americano) ed Eunipharma (gruppo aziende farmaceutiche italiane a capitale europeo e nipponico),durante il 49esimo Forum di. Il settore, che già oggi rappresenta il 2% del Pil, si spiega nello studio, potrebbe generare ulteriore ricchezza e ...