Fantacalcio | shock Napoli | Garcia modifica ruolo a Kvaratskhelia | cosa cambia

(Di lunedì 4 settembre 2023): possibile qualche novità tattica di spessore., l’intuizione che può stravolgere tutto. Ilè stato sconfitto dalla Lazio nella terza giornata della Serie A, l’ultima prima della sosta per le nazionali. Il brutto stop casalingo non intacca il valore della squadra, anche se la prestazione deve essere Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Roma, il club comunica alla Federcalcio algerina che non vuole far partire Aouar Fantacalcio ®

Fantacalcio, 5 attaccanti da schierare per la 3ª giornata di Serie A: scopriamo chi possono essere i bomber su cui puntare per questo weekend.Fantacalcio, 5 attaccanti da non schierare per la 3ª giornata di Serie A: scopriamo chi lasciare in panchina in vista dei prossimi impegni ...