Fabbrica Europa | uno sguardo trentennale sul domani

La rassegna dedicata dalla danza, alla musica e alle arti performative contemporanee unisce centro e periferia con un mese di spettacoli, concerti e workshop... per designare l'abitudine tutta salentina di sorseggiare la bruna bevanda arrivata indall'... Antonio senior, infatti, aveva unadel ghiaccio venduto a peso e - secondo quanto affermato ...Michele Colaninno, in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni di Moto Guzzi, lo scorso anno diceva: "Sarà lapiù bella d'per costruire le moto più belle del mondo. Non sarà solo ...

Fabbrica Europa 2023, edizione numero 30: il programma Nove da Firenze

Firenze, 4 settembre 2023 - Coltivare relazioni, creare sogni, pensare il futuro. Raccontare trent'anni di Fabbrica Europa significa parlare di trent'anni di conquiste, che hanno portato alla ...