F1 | Verstappen risponde a Hamilton | “Mercedes trova difficile affrontare la sconfitta”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Qualche giorno fa Lewisha paragonato i propri compagni di squadra a quelli di Max, spiegando come Jenson Button, Nico Rosberg, Fernando Alonso e George Russell siano piloti molto più solidi e costanti di quelli con cui il pilota Red Bull ha condiviso il box.ha risposto al commento del sette volte campione del mondo: “Forse sono un po’ gelosi del mio successo attuale. Questo tipo di affermazione… potresti pensare che ne stai guadagnando qualcosa, ma non mi interessa. Penso che latrovi moltoladopo tutti questi anni in cui ha vinto così tanto. Puoi continuare a gridare e urlare che quello che facciamo non è poi così speciale… devi solo fare i conti con te stesso”. SportFace.

CARLOSBINIERI F1 2023, GP Italia: Carlosbinieri PILLOLE DI UP Max: solo lui poteva ... così quando dai box arriva l'invito a non correre eccessivi rischicon '' sono fuori di ...ROMA - In questa edizione: - Inter dominante con la Fiorentina, la Juve- Italbasket, ci sono gli Stati Uniti nei quarti di finale -da record, decima vittoria consecutiva - Paura e sollievo per Bagnaia, in Spagna vince Espargaro - Italvolley giù dal ......una grandissima pole position precedendo di appena 13 millesimi la Red Bull die la ... "Dimmi che ce l'abbiamo fatta" , "Sì, ce l'hai"Riccardo Adami ma Sainz non pago se lo vuole ...

F1, Domenicali risponde a Verstappen: "Ascoltiamo i piloti, ma non ... Quotidiano Sportivo

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter dominante con la Fiorentina, la Juve risponde - Italbasket, ci sono gli Stati Uniti nei quarti di finale - Verstappen da record, decima vittoria ...Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d’Italia: è la storica e velocissima pista brianzola a ospitare il quattordicesimo evento della ...