(Di lunedì 4 settembre 2023) Sulle note di nuova musica si apre il settembre degli Ex-: Con te è ildella band genovese, fuori per Capitol Records Italy/INRI, dall’1 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Ballad intima e profonda, Con te è una raccolta di spaccati della quotidianità di coppia: è la celebrazione della bellezza L'articolo

Scopri qui tutti i singoli in uscita!te - Ex -- Universal Gli Ex -annunciano l'uscita di "te", il loro nuovo singolo. Una ballata intima e profonda, "te" celebra la ...Talento! Santa Chiara - Voto 6,90 - La visione sonora di Santa Chiara è quella dell'indie popcolori new wave presenti e costanti. Ci piace! Ex -- Voto 6,90 - Ballata pop delicata e ben ...Sulle note di nuova musica si apre il settembre degli Ex -: 'te' è il nuovo singolo della band genovese, fuori per Capitol Records Italy/INRI. Ballad intima e profonda, 'te' è una ...

Ex Otago con te testo e significato del nuovo singolo All Music Italia

Sulle note di nuova musica si apre il settembre degli Ex-Otago: Con te è il nuovo singolo della band genovese, fuori per Capitol Records Italy/INRI, dall’1 settembre in radio e su tutte le piattaforme ...Aunque en marzo de 2009 Nueva Zelanda ya tenía listas y confirmadas sus 13 sedes para la Copa del Mundo 2011, un fuerte terremoto en la ciudad de Christchurch, a pocos meses del inicio de la cita ...