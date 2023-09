Ex concorrente del Grande Fratello morta a 43 anni | c’entra un intervento estetico

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sta facendo molto scalpore la morte di Silvina Luna, exdella versione argentina del. La modella, nonché conduttrice, ottenne la fama nel 2001 quando partecipò alla seconda edizione del reality, tanto da diventare una figura nota in tutto il mondo. Nel 2011 si sottopose ad undi chirurgia estetica, incominciando di fatto il suo calvario. Non a caso, il chirurgo avrebbe sbagliato l’operazione che, a distanza di tempo, ha portato poi al decesso la 43enne.: il mondo dello spettacolo saluta Silvina Luna La notizia della morte di Silvina Luna ha scosso l’Argentina, in quanto la donna era amatissima in patria. Anche in Italia e nel resto del mondo, la modella e conduttrice era piuttosto conosciuta, in quanto la sua partecipazione alla ...