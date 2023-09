Europei volley femminili | 1 360 000 telespettatori per Italia-Olanda

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sono stati 1.360.000 iche hanno seguito la finale per il bronzo travalida per glidi2023. Il match trasmesso in diretta ha fatto registrare uno share massimo del 12,5% con un picco su Rai 1 di 1.212.000. Vanno aggiunti anche i 156.000 che hanno seguito il match su Sky Sport Arena. SportFace.

... a fuoco la Curva Sud dello stadio: ipotesi fumogeni degli ultras rossoneri Sport Bari, 'Campionatidimaschile': verificato lo stato dei lavori sull'impianto di climatizzazione ...L'Italia chiude con un amaro 4° posto gli2023. Dopo la sconfitta in semifinale per 3 - 2 con la Turchia le azzurre perdono anche la sfida per il bronzo con l'Olanda. A Bruxelles nella ......per l'Italvolley donne dopo la sconfitta nella finalina per il terzo posto ai campionati. ... "Un tacchino arrosto avrebbe gestito sicuramente meglio i cambi della nazionalefemminile ...

Il caos nell'Italia di volley femminile svelato in un fuorionda sulla Rai: Non so cosa fare Fanpage.it

Italia-Svizzera, oggi gli azzurri giocano il quarto match dell’Europeo di Pallavolo 2023: ecco dove vedere la partita in diretta tv.L'Italia ha archiviato mestamente gli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale si era presentata all'appuntamento da Campionessa in carica dopo aver alzato al cielo il trofeo un paio di a ...