Europei Sport Rotellistici | Italia da favola | 18 medaglie in bacheca di cui 5 ori

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 4 settembre 2023) Uno splendido bottino diper l’aglidegli. L’avventura storica degli Azzurri si è conclusa con la conquista di 5 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Con essi anche un oro e un argento nel Team Speed. “Abbiamo portato a casa un ricco bottino! 18per 18 atleti convocati è certamente un ottimo risultato che rispecchia a pieno i valori dimostrati in pista” dice il CT Andrea Ronco. “Bisogna considerare che il gruppo azzurro quest’ anno era anche ricco, ben 7 atleti, di ragazzi alla loro prima esperienza con la maglia azzurra. Un team quindi per la maggior parte nuovo ma che ha saputo legare subito e si è dimostrato unito anche nei momenti di difficoltà di questo campionato europeo, che non sono certo mancati. Sono molto contento anche per i ...