Europei maschili volley 2023 | quarta vittoria per l’Italia | battuta anche la Svizzera

(Di lunedì 4 settembre 2023) Prosegue il percorso netto delneglidi. Nella partita contro la, valevole per la Pool A, gli uomini di Fefé De Giorgi, già certi della qualificazione agli ottavi di finale, hanno ottenuto un comodo successo per 3-0 e consolidato la vetta del girone, rigorosamente a punteggio pieno. 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) lo score del match, cheha amministrato dall’inizio alla fine, affidandosialle secondo linee come Mosca e Sanguinetti, al debutto con la maglia azzurra nella rassegna. Niente da fare per la compagine elvetica, che ha provato a strappare qualche punto ai Campioni d’Europa e del mondo in carica per tenere vive le speranze di passare il turno, ma ha lasciato il Pala Rossini di Ancona a ...

In Aggiornamento: Ancona. La Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi è in campo in questo momento ad Ancona contro la Svizzera nel primo dei due match in programma nelle Marche. Presente sulle ...La diretta testuale live di Italia - Svizzera , partita valevole per la Pool A degli2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, già certi della qualificazione ...

Europei 2023 - LIVE! Italia-Svizzera: Azzurri a caccia del poker di successi e del pass per gli ottavi Eurosport IT

L'Italia vince ancora gli europei di volley maschile: quarto 3-0 di fila e testa del girone a punteggio pieno dopo il trionfo contro la Svizzera. L'Italia continua la sua grande marcia agli Europei di ...