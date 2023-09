Europei maschili volley 2023 | la Slovenia vince ancora | crollo della Francia contro la Romania

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non sono mancate le sorprese in questo lunedì 4 settembre, in cui sono andati in scena tanti matchfase a gironi deglidi: ecco i risultati di giornata. Spicca la vittoria, che ha liquidato in tre set la Croazia ed ha consolidato la vetta del girone, salendo a quota 12 punti (punteggio pieno). Bene anche la Serbia, che dopo il kol’Italia non ha più perso ed oggi ha mandato al tappeto l’Estonia per 3-0. Successo in tre set anche per la Repubblica Cecail Montenegro, mentre l’Olanda ha lasciato per strada un parzialela Danimarca, spuntandola comunque per 3-1. La grande sorpresa di giornata è invece la sconfitta...

La diretta testuale live di Italia - Svizzera , partita valevole per la Pool A degli2023 di volley , in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele. Gli uomini di Fefé De Giorgi, già certi della qualificazione ...

Europei 2023 - LIVE! Italia-Svizzera: Azzurri a caccia del poker di successi e del pass per gli ottavi Eurosport IT

La nazionale italiana di volley maschile allenata da Fefè De Giorgi in campo al PalaRossini ... di finale (che si giocheranno a Bari il 9 e 10 settembre) del Campionato Europeo 2023.Non c’è turnover ma al centro ci sono Sanguinetti e Mosca (di Recanati). Italia subito sicura: 5-2. Mosca, all'esordio in questo Europeo, non ha timori reverenziali. La Svizzera comunque non demorde e ...