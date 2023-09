Europei di Volley | l' Italia batte 3-0 la Svizzera

(Di lunedì 4 settembre 2023) Come da pronostico, l’ha battuto la3-0 infilando il quarto successo (senza set al passivo) in altrettante partite all’Europeo di Pallavolo. Davanti al pubblico accorso al PalaRossini di Ancona la formazione del Ct Ferdinando De Giorgi , peraltro già qualificata agli ottavi, con questa vittoria ha consolidato il primo posto nel gruppo A. Mercoledì affronterà la Germania nell’ultimo...

Fila via liscia senza patemi la prima serata dorica dell'Italvolley di Fefè De Giorgi: al Pala Rossini di Ancona, sotto gli occhi di Simone Anzani, la Svizzera esce comunque tra gli appalusi dei 4.000 ...'Oggi è stata una buona opportunità per inserire due centrali all'interno del sestetto per dare campo e gioco vero anche a loro che non hanno avuto molto spazio, specie con Giannelli'. Sono per le ...Dopo le vittorie con Belgio, Estonia e Serbia, gli azzurri di Fefé De Giorgi vincono ancora e si avvicinano al primo posto nel girone degli. Ad Ancona battuta 3 - 0 (25 - 19 25 - 23 25 - 15) anche la Svizzera allenata dall'italiano Mario Motta, che ha fatto una buona opposizione nonostante il limitato credito internazionale. De ...

L'Italia prosegue la propria cavalcata agli Europei 2023 di volley maschile. Dopo la pesantissima vittoria di venerdì serata contro la Serbia, gli azzurri sono tornati in campo al PalaRossini di Ancon ...