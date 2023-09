Europei di pallavolo | poker di vittorie per l' Italvolley | battuta la Svizzera 3-0

...l'opposta e il ct della Nazionale difemminile, Davide Mazzanti . Egonu, appena rientrata in Nazionale dopo un anno sabbatico , è infatti rimasta in panchina per gran parte degli, ...Paola Egonu fuori dalla Nazionale difemminile. Dopo il quarto posto agli2023, l'Italia si ritroverà il 9 settembre a Cavalese per preparare il torneo di qualificazione olimpica in programma a Lodz, in Polonia, dal 16 ...Melissa Vargas , una cubana che anche al termine deglidi Volley femminili appena mandati in archivio ha fatto felice un'intera nazione. Ma ... con l'altra icona dellaturca ...

Europei volley, Italia senza problemi: con la Svizzera è 3-0. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

L’Italvolley ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva agli Europei di Pallavolo Maschile, sconfiggendo la Svizzera con un netto 3-0 (25-19, 25-23, 25-15). La partita si è svolta ad Ancona, ...Come da pronostico, l'Italia ha battuto la Svizzera 3-0 infilando il quarto successo (senza set al passivo) in altrettante partite all'Europeo di Pallavolo. Davanti al pubblico accorso al PalaRossini ...