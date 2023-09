Europee | Ronzulli FI | ' Renzi? Non basta chiamarsi ‘Centro' per convincere moderati'

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - “Non credo che l'operazione di marketing politico di Matteo, con il cambio di ‘packaging' e il nuovo nome, sia sufficiente ad attrarre gli elettori. I cittadini chiedono un progetto serio, quello che noi di Forza Italia portiamo avanti non certo da oggi ma da quandoguidava il Pd o era al governo con il M5S. Hai voglia a raccontarsi come centro!”. Così a In Onda, su La7, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia. "Se all'improvviso ci si scopre anti giustizialisti, non significa che si diventi, automaticamente, anche liberali,, riformisti. Nessun timore, dunque, chepossa attrarre il nostro elettorato. Piuttosto, noi siamo pronti ad accogliere chi alle ultime politiche ha votato il Terzo Polo, illuso da un ...

Il leader che sognava di diventare il sindaco d'Italia con il 41 per cento delle2014 ... Licia. In privato Renzi confida di poter compiere il sorpasso, prevedendo una Forza Italia in ...... Tajani era incaricato assieme a Licia- oggi sua acerrima avversaria nel partito - di ... e il risultato fu il sorpasso storico della Lega di Salvini su Forza Italia; quando alledel ...Galliani, insieme a pochi altri, come Liciao Giulio Gallera, sono favorevoli a uno stadio vicino al Meazza. Si avvicinano le. E nel centrodestra c'è una discussione sulle alleanze: ...

Ultimo'ora: Europee: Ronzulli (FI), 'Renzi Non basta chiamarsi ... La Svolta

Tanti gli interventi che hanno aperto la prima serata della kermesse "La piazza" organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica: Licia Ronzulli, Carlo Fidanza, Antonio De Caro, Adolfo Urso e Marina C ...Il taglio delle accise «Oggi non si può fare». Costerebbe 13 miliardi di euro l’anno e quei soldi servono per il cuneo fiscale, con l’intento di renderlo ...