Europee | Renzi | “Spero di rubare voti sia al Pd sia a Forza Italia Chi crede in una visione europea come può sostenere i sovranisti?”

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Iodi prenderesia asia al Pd“. Lo ha detto il leader diViva, Matteo, annunciando in una conferenza stampa a Milano la sua candidatura allecon la lista ‘Il Centro‘. “Non sopossa votare iun lombardo che ha votatoin passato e chein una visone– ha aggiunto l’ex premier -. Uno disecondo me farà un pensierino a votare ‘Il Centro’. Uno del Pd a maggior ragione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Renzi, attuale leader di Italia Viva, lancia la lista " Il Centro " e si candida alle elezioni Europee del 2024 .Nove mesi in cui si giocherà tutto, o quasi. Matteo Renzi prova l’ennesimo all-in della sua carriera politica: il leader di Italia Viva ha annunciato oggi, in una conferenza stampa tenuta a Milano, la ...