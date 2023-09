L'offerta della Lega a Vannacci qualifica molto l'offerta del partito di Salvini alledel ...di voler sostenere il referendum della Cgil per abolire la riforma del lavoro voluta da Matteo,...Il flirt con Calenda è finalizzato proprio a evitare che ciò avvenga e il leader di Azione ha bisogno del Pd perché, dopo la rottura con, raggiungere il 4% allecorrendo in solitaria ...e Calenda possono aiutare a creare le condizioni perché, di qui alle, una nuova leadership possa affermarsi, oppure continuare a logorarsi reciprocamente come hanno fatto finora, ma di ...

Europee, Renzi lancia il Centro: mi candiderò anche io Agenzia askanews

“Italia Viva non lascia ma raddoppia con Il Centro”. Così Matteo Renzi che nel corso di una conferenza stampa a Milano annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni europee in programma a ini ...Il sindaco disponibile per la candidatura con il Partito democratico. La replica a Renzi sullo scalo di Peretola: “Porto in fondo il programma” ...