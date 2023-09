Europee | Renzi | anch' io sarò candidato con brand Il Centro

Leggi su agi

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - Noi ci candideremo alle elezionicon ildel, non saremo soli, avremo nove mesi di tempo". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo, nel corso di una conferenza stampa a Milano. "Il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva, il primo che si metterà in gioco sono io, mi candiderò al Parlamento europeo". Questo "lo dico e lo faccio non perchè uno sia alla ricerca di chissà quale ulteriore riga nel proprio cv - ha aggiunto- ma perchè voglio affermare in nove mesi quello che nessuno sta affermando in Italia, ossia che c'è bisogno di dare una sveglia all'Europa sennò si va tutti a casa. L'Ue rischia di saltare". Per"chi di noi gira per il mondo lo sa cosa sta succedendo".