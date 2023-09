Europee | ipotesi soglia al 3% divide opposizioni | sospetti dem su Renzi**

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - Al momento non c'è un testo sul tavolo ma le condizioni per cui si arrivi a una proposta per abbassare laalle europee dal 4 al 3 per cento, ci sono. Intanto perchè Fdi non è contraria. "Nessuna preclusione", si fa sapere di fronte alla richiesta avanzata prima dell'estate da alcune forze politiche, da 'Noi moderati' di Maurizio Lupi e Alleanza Verdi-Sinistra, dicono fonti di Fdi specificando che però "non c'è nessuna proposta della maggioranza" sul tema. Un'appunto. Ma tanto basta perre il fronte delle. Angelo Bonelli all'Adnkronos conferma che da parte di Avs è stata avanzata la richiesta per "una valutazione sull'uniformità degli sbarramenti visto che alle politiche laè al 3% mentre alle europee è al 4%. So che la maggioranza si è ...

**Europee: ipotesi soglia al 3%, da Fdi no preclusioni**

