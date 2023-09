Europee | Gasparri | ' soglia al 3? Semmai al 5% | nessun regalo a Renzi'

(Di lunedì 4 settembre 2023) 'Un quotidiano parla di un abbassamento dellaper le elezionial 3%. Una cosa che non accadrà mai.bisogna alzarla al 5%. Non si vede perché fare regali ache peraltro non ...

Tranchant, invece, il senatore azzurro Maurizio: 'Renzi punta a una nuova operazione camaleontica destinata a fallire come quelle precedenti. Non raggiungerà il quorum alle, che ...Roma, 4 set. " "Un quotidiano parla di un abbassamento della soglia per le elezionial 3%. Una cosa che non accadrà mai. Semmai bisogna alzarla al 5%. Non si vede perché fare ...Non raggiungerà il quorum alle, che segneranno il suo capolinea. Chissà se a quel punto gli ... Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio

Europee: Gasparri, 'soglia al 3 Semmai al 5%, nessun regalo a ... La Gazzetta del Mezzogiorno

A nove mesi dalle elezioni europee, si scalda il dibattito sulla soglia di sbarramento. E il leader di Italia viva, Matteo Renzi, esce allo scoperto con l’annuncio della sua candidatura a Milano con ...(Adnkronos) - "Un quotidiano parla di un abbassamento della soglia per le elezioni europee al 3%. Una cosa che non accadrà ... Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.