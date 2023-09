(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Il 9 giugno 2023Francesco ha inviato un messaggio ai parlamentari europei del Ppe per sollecitare un maggiorenel solco della tradizione democratico-cristiana. Un invito a una rinnovata e unitaria presenza popolare sui valori del cattolicesimo presenti nella nostra Costituzione, con un richiamo agli aspetti etico-politici e a una forte ispirazione verso valori alti, dinanzi alle grandi sfide globali". Lo ha dichiarato Publiosul periodico ‘Rinascita Popolare'. "Il messaggio del- ha proseguito- è rivolto esplicitamente a tutti i politici cristiani invitati all'unità, alla fraternità e a un maggiorefondato sulla dottrina sociale. Riguarda quindi anche noi: dobbiamo recuperare quella tradizione popolare che ha ...

... in aggiunta a quelle statali ed'. Lo dice Fabio Venezia parlamentare regionale del Partito ...api e quindi delle aziende di produzione mellifera è strettamente connessa alla presenza di......" Sabato 23 - Ore 21.30 - Piazza del Popolo - FESTA DI SANT'EFISIO - Spettacolo con il Complesso Trial Band Oristano Domenica 24: Visite guidate e laboratori in occasione delle Giornate...... in aggiunta a quelle statali ed". Lo dice Fabio Venezia parlamentare regionale del Partito ...api e quindi delle aziende di produzione mellifera è strettamente connessa alla presenza di...

Ultimo'ora: Europee: Fiori (Rp), 'da Papa spinta a impegno cattolici' La Svolta

(Adnkronos) - "Il 9 giugno 2023 Papa Francesco ha inviato un messaggio ai parlamentari europei del Ppe per sollecitare un maggiore ... Lo ha dichiarato Publio Fiori sul periodico ‘Rinascita Popolare'.I fiori dell'olmo sono molto piccoli privi di picciolo e riuniti ... l'Olmo Cinese, l'Olmo David, l'Olmo Europeo Bianco, Olmo Cedro e l'Olmo corteccia di ciliegia. Come piantare l'olmo L'olmo può ...