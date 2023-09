Europee | Bonelli | ' soglia al 3%? Sì | uniformarla a politiche' **

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamo chiesto che ci sia una valutazione sull'uniformità degli sbarramenti viso che alleè al 3% mentre alle europee è al 4%". Così Angelodi Alleanza Verdi e Sinistra risponde all'Adnkronos in merito all'ipotesi di un abbassamento delladi sbarramento alle europee. Avete avanzato una richiesta in questo senso? "Abbiamo chiesto si faccia una valutazione sull'uniformità degli sbarramenti". Quindi se ci sarà una proposta della maggioranza per abbassare laalle europee, direte sì? "So che la maggioranza si è riunita per discutere di questo ma non conosco l'esito della discussione nè se e quando ci sarà un testo. Se ci sarà un testo, lo valuteremo".

...starebbe pensando a un blitz al Senato per modificare la legge elettorale in vista delle. L'... e di fare un favore anche alla sinistra di Nicola Fratoianni e Angeloa danno dei dem. ...... si tireranno le fila della formazione con cui l'area rossoverde si presenta alle. L'... eurodeputato indipendente del Pd e fra i registi, con Nicola Fratoianni e Angelo, della nuova ...... mi pare evidente che la questione verde avrà molto peso nella campagna elettorale per le... Il Pd non può copiare la propria politica ambientale da, che da trent'anni prende il 2% ...

Ultimo'ora: **Europee: Bonelli, 'soglia al 3% Sì, uniformarla a ... La Svolta

Abbassare la soglia di sbarramento della legge elettorale per le Europee dal 4 al 3% ... In questo modo la maggioranza aiuterebbe la sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli a danno dei dem. Ma ...La maggioranza starebbe pensando a un blitz al Senato per modificare la legge elettorale in vista delle Europee. L’intesa politica di massima ... anche alla sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo ...