Europee | Alfieri | ' soglia al 3%? Al Pd nessuna comunicazione' **

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "A noi non è mai stato comunicato nulla su questo versante". Alessandro, responsabile Riforme del Pd, risponde così all'Adnkronos sull'ipotesi di un abbassamento delladi sbarramento alle europee dal 4 al 3 per cento. "Abbiamo avuto delle interlocuzioni con la maggioranza sulle riforme ma non abbiamo mai avuto segnali sul tema dello sbarramento alle europee. Sono temi delicati che richiedono un largo consenso", aggiunge. Ma se l'ipotesi diventasse concreta, qual è la posizione del Pd? "Siamo abituati a discutere nelle sedi opportune e a commentare le proposte del governo e della maggioranza se sono in Parlamento. Ripeto non abbiamo mai avuto alcuna interlocuzione su questo".

Il "riformista" Alessandro, numero due della corrente di Stefano Bonaccini (anche lui ... Commenti Per il Pd la partita dei comuni è cruciale più delleGianni Cuperlo dirigente Pd Ma in ......quale sarà l'esito, inizieranno ad indicarlo le prossime elezioni. Tra le sue fila c'è la ... Vittorio= '1693750896' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ...... l'elezione diretta del premier è una legge costituzionale, prima dellenon riuscirebbe ad ... Lo ha messo in chiaro martedì scorso Alessandroa nome di Elly Schlein: "è la proposta ...

Ultimo'ora: **Europee: Alfieri, 'soglia al 3% Al Pd nessuna ... La Svolta

Il capitano della squadra europea ha scelto i sei giocatori che completano la rosa dei 12 alfieri che affornteranno gli americani alla prossima Ryder Cup ...ROMA — «Era meglio il presidenzialismo di questo premierato pasticciato che propone la destra», dice Alessandro Alfieri, senatore del Pd e responsabile Riforme nella segreteria di Schlein.