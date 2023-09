(Di lunedì 4 settembre 2023) Partenza senza scosse per l'sui mercati valutari. La moneta unica quota 1,sulcon una variazione frazionale di +0,08%. In Asia il rapporto con lo yen è a 157,7 (+0,08% anche in ...

Partenza senza scosse per l'sui mercati valutari. La moneta unica quota 1,0789 sul dollaro con una variazione frazionale di +0,08%. In Asia il rapporto con lo yen è a 157,7 (+0,08% anche in questo caso). .Gli ultimi giorni di agosto hanno visto crescere la curva fino a più di 160per megawattora. ... la situazione dei costi dell'energia è stato grossomodonei primi sei mesi del 2023, ...Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 91,99. Compralo ... il FRITZ! 3000 li accompagnerà con una connessionee veloce. Inoltre, è compatibile con ...

Euro stabile sul dollaro a 1,0789 in avvio di giornata - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Stabile il podio con The Equalizer 3 - Senza Tregua, che incassa 197mila euro per 851mila totali, davanti a Tartarughe Ninja - Caos Mutante, che ottiene 167mila euro per 743mila complessivi. Torna ...Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro e' stabile a 1,0788 (da 1,0790 di venerdi' sera). Euro/yen a 157,68 (157,76), dollaro/yen a 146,18 (da 146,19). Poco mosso il prezzo del petrolio: ...