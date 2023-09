Euro digitale | un solo “wallet” a testa e limite massimo detenibile

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sul futuroogni cittadino potrà detenere unportafoglio virtuale () e ci sarà sicuramente unsull`ammontaredidigitali detenibili. Invece sul se e quanto limitare l`ammontaredi transazioni operabili quotidianamente si sta ancora discutendo. Lo ha riferito Fabio Panetta, il componente del comitato esecutivo della Bce che ha la delega sui sistemi di pagamento durante una audizione al Parlamentopeo. Per parte sua la Bce non aprirà nessun conto corrente con singoli cittadini "ma forniràla materia prima" con cui le singole banche commerciali potranno offrire l`ai clienti, ha spiegato.Rispondendo a una ...

GoBeyond , la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal , ha riconosciuto una speciale menzione del valore di 1.000a Recivu in occasione di DigithON 2023 , la più grande maratonaitaliana che si è svolta a Bisceglie. Scopo di Recivu, che ha come motto " paperless is more ", è eliminare il consumo di ...Su questo punto voglio essere chiaro: la decisione di emettere leuronon e' attualmente in discussione presso il Consiglio direttivo, e verra' discussa solo dopo lapprovazione del quadro ...

Roma, 4 set. (askanews) – Sul futuro euro digitale ogni cittadino potrà detenere un solo portafoglio virtuale (wallet) e ci sarà sicuramente un limite sull'ammontare massimo di euro digitali ...