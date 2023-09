Ethypharm | ok Aifa a rimborso primo antiepilettico in sospensione orale

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Ladi clobazam di, a oggi l’unica disponibile per il trattamento dell’epilessia, ha ricevuto dall’Agenzia italiana del farmaco () la rimborsabilità in classe A come terapia aggiuntiva per l'epilessia in adulti e bambini, a partire da un mese di età, nei casi in cui il trattamento standard con uno o più farmaci anticrisi non abbia funzionato. Il trattamento delle epilessie in età pediatrica – spiega in una nota la farmaceutica – è complesso per la grande eterogeneità delle forme a esordio infantile, ma anche per la bassa specificità dei trattamenti disponibili. "Il clobazam, è una delle benzodiazepine più prescritte per il trattamento delle epilessie farmaco-resistenti – afferma Pasquale Striano, direttore dell’Uo di Neurologia pediatrica e malattie muscolari, Irccs Istituto ...

