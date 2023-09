“Estate in diretta” | critiche per Nunzia De Girolamo | cos’è successo

(Di lunedì 4 settembre 2023) News Tv.Dein”. La nota conduttrice televisiva, attualmente al timone dello spin-off estivo de “La vita in”, ha ricevuto alcunesui social. In particolare un utente si è accanito nei suoi confronti, criticando la decisione della Rai di mettere lei al timone di un programma così importante. (Continua…) Leggi anche:De, la confessione sul marito: “Sono in ansia” Leggi anche: Alberto Matano lascia momentaneamente “La vita in”: chi prende il suo postoDeal timone di “in” “in” è lo spin-off estivo de “La vita ...

L'informazione della Rai, di Mediaset e quella di La7 hanno rotto la ripetitività di un'... E stasera ad esempio, saranno già in pista le trasmissioni di Rai3 e Rete4, 'Presa' e 'Quarta ...... e la partecipazionedel regista Filip Jacobson. Si entra nel vivo del festival al Parco ... Gli ultimi appuntamenti dell'saranno il 23 e 24 settembre con il consueto ponte tra i Festival ......Co&So nel 2020 24 Marzo 2022 Il 36° Convegno internazionale di agricoltura biodinamica in...al top per il Chianti Fiorentino: +20% negli agriturismi, bene visite in cantina e ...

Scena esilarante durante 'Estate in Diretta', De Girolamo gela Semprini MovieTele.it

Sulla Riviera romagnola però i balneari sono certi di poter gestire le strutture anche la prossima estate. Andrà proprio così ... Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12.L’esperienza del Power Hits Estate di RTL 102.5 e del Future Hits Live di Radio Zeta è stata amplificata anche sui social, raggiungendo rispettivamente 23 milioni per il Power Hits Estate e 5 milioni ...