Esami di riparazione | alunna bocciata La madre si rivolge ai Carabinieri | “Se non sarà accolto cambieremo istituto”

A settembre è tempo didiper gli studenti della scuola secondaria di II grado che al termine degli scrutini di giugno 2023 si sono ritrovati con il giudizio sospeso in attesa di recuperare i debiti ...Per chi suona la campanella. Il 1 settembre ha segnato l'avvio ufficiale della ripresa scolastica : i 'rimandati' sono gia' alle prese con glidinelle scuole superiori, gli insegnanti e il personale amministrativo impegnati nelle prime riunioni. Ma anche per la ripresa delle lezioni in classe ormai manca poco e il ...... quando la stessa pet - tac era inormai da un mese, privando i pazienti della ... Si creano liste d'attese estenuanti, quando ai pazienti oncologici dovrebbero essere assicurati...

Esami di riparazione, alunna bocciata. La madre va dai carabinieri: “Faremo ricorso, se non sarà accolto cambieremo scuola” Tecnica della Scuola

Si riparte il 15: come cambia il mosaico tra istituti comprensivi e superiori. Lamberto Montanari: "A livello nazionale occorrono più garanzie".Esami di riparazione a settembre 2023 per gli studenti con giudizio sospeso a giugno, ma cosa succede se non si superano le prove Quali sono le conseguenze per chi non recupera il debito scolastico