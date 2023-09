Errori grossolani | qualcosa non torna | Reazione a Catena | un sospetto pesante

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non si spengono le polemiche su. Dopo l'eliminazione dei Dai e Dai e l'arrivo dei Tarallini, sul prgramma di Marco Liorni è scoppiata la bufera. I telespettatori a quanto pare non si rassegnano all'idea di una nuova fase del quiz show di Rai Uno. Infatti sui social è un diluvio di tweet con sospetti e teorie del complotto sul dopo-Dai e Dai. C'è chi mette addirittura in dubbio il regolamento e parla di favoritismi per i nuovi concorrenti. "La #rai1 con il suo programma #continua a fare #e importanti. Per i #daiedai il tempo dopo aver comprato il 3° elemento era meno di 20sec. per trovare la parola, chi è venuto dopo 60sec.non", ha affermato una telespettatrice in un tweet. ...