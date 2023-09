Erdogan oggi vola in Russia per rinnovare l’accordo sul grano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il presidente turco, Recep Tayyip, saràinper discutere con Vladimir Putin la ripresa delsulle esportazioni diucraino attraverso il Mar Nero in tempo per il raccolto autunnale. I colloqui si svolgeranno a Sochi, nellasudoccidentale. Il primo incontro dicon Putin da ottobre avviene mentre le forze russe cercano di contenere una controffensiva da Kiev che comincia a mostrare risultati promettenti dopo tre mesi di combattimenti sul fronte meridionale. Da quando Putin si è ritirato dall’iniziativa,si è ripetutamente impegnato agli accordi che hanno contribuito a evitare una crisi alimentare in alcune zone dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia. L’Ucraina e la ...

Il presidente turco, Recep Tayyip, saràin Russia per discutere con Vladimir Putin la ripresa dell'accordo sulle esportazioni di grano ucraino attraverso il Mar Nero in tempo per il ...Putin edsi confronteranno, lunedì 4 settembre, a Sochi sul Mar Nero. A luglio Mosca non ha rinnovato l'accordo che creava corridoi sicuri per il trasporto delle esportazioni del grano ...a Sochi il presidente russo Vladimir Putin incontrerà il suo omologo turco Recep Tayyipcon l'obiettivo di far rientrare la Russia nell'accordo sul grano del Mar Nero, da cui Mosca si è ...

Ultime notizie mondo. Oggi vertice Putin-Erdogan a Sochi. Russia distrugge droni e motoscafi Kiev Il Sole 24 ORE

Bene se Erdogan promuove questa operazione che è un piccolo passo verso la pace”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa durante una visita alla Città Proibita a Pechino, ...GUERRA UCRAINA. Oggi, a Sochi, si svolge un importante incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Al centro della riunione la discussione sul possibile ...