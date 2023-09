Erdogan | Kiev abbassi i toni per collaborare con Mosca

"Naturalmente, l'Ucraina deve ammorbidire il suo approccio per potere compiere dei passi insieme alla Russia". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyipdurante una conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Vladimir Putin, parlando di un possibile rilancio dell'iniziativa che aveva permesso l'esportazione di grano tramite un corridoio ......l'incontro con il leader turcoa Sochi. La controffensiva ucraina "è un fallimento" ha affermato Putin il quale ha negato che le truppe russe abbiano subito lo sfondamento annunciato daVertice fra i due presidenti a Sochi sul Mar Nero. Mosca aperta ai negoziati per l'intesa.: 'Dopo colloqui con Putin messaggi importanti per l'Africa'. Tajani: 'L'accordo sul grano sarebbe un passo per la pace'

Erdogan, pronto a mediare per colloqui diretti Mosca-Kiev - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Anche Erdogan ha confermato le intenzioni del Cremlino ... Il presidente russo ha ricordato che bozze di accordo tra Mosca e Kiev erano state raggiunte lo scorso anno con la mediazione della Turchia, ...Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Vladimir Putin, parlando di un possibile rilancio dell'iniziativa che aveva ...