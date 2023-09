Erdogan incontra Putin per sbloccare l’esportazione del grano ucraino

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 4 settembre 2023) Oggi a Sochi il presidente russo Vladimirincontrerà il suo omologo turco Recep Tayyipcon l’obiettivo di far rientrare la Russia nell’accordo suldel Mar Nero, da cui Mosca si è ritirata lo scorso luglio. Da quandosi è ritirato dall’iniziativa,si è ripetutamente impegnato a rinnovare gli accordi che hanno contribuito a evitare una crisi alimentare in alcune zone dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia. L’Ucraina e la Russia sono i principali fornitori di, orzo, olio di girasole e di altri beni di molti Paesi in via di sviluppo. L’accordo, mediato dalle Nazioni unite e dalla Turchia nel luglio del 2022, ha permesso a quasi 33 milioni di tonnellate didi lasciare i porti ucraini affacciati sul Mar Nero in sicurezza ...