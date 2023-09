Equitazione | Marco Porro | “Nell’Europeo di Milano abbiamo pagato dazio a inesperienza e sfortuna Onore agli avversari”

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) Gli Europei 2023 di salto a ostacoli tenutisi asono ufficialmente finiti. La gara a squadre e quella individuale hanno emesso i loro verdetti. Esiti, in particolare quello a squadre, che non possono soddisfare la squadra italiana che, giocando in casa, andava a caccia di uno dei tre pass olimpici in palio, ottenuti alla fine da Austria, Spagna e Svizzera. A tal proposito, provando a fotografare la situazione, il commissario tecnico della rappresentativa tricolore, al sito ufficiale della FISE, si è così espresso: “In questo Europeo avevamo due cavalieri, sebbene esperti, esordienti nel Campionato continentale: Emanuele Camilli e Giampiero Garofalo. Avevamo un cavallo che non aveva ancora mai saltato a questi livelli (Highlight W, il cavallo di Zorzi, ndr) e il numero 22 al mondo (Gaudiano ndr), con un cavallo ...