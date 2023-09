Eni | accordo per vendita Nigerian Agip Oil Company Ltd a Oando

... hanno siglato l'per la cessione di Nigerian Agip Oil Company Ltd (Naoc Ltd), società interamente controllata dae attiva in Nigeria nell'esplorazione e produzione di idrocarburi onshore ...... hanno siglato l'per la cessione di Nigerian Agip Oil Company, società interamente controllata dae attiva in Nigeria nell'esplorazi...... hanno siglato l'per la cessione di Nigerian Agip Oil Company , società interamente controllata dae attiva in Nigeria nell'esplorazione e produzione di idrocarburi onshore e nella ...

Eni sigla accordo per cessione controllata n9igeriana NAOC Ltd LA STAMPA Finanza

Roma, 4 set. (askanews) - Eni e Oando Plc, la principale società energetica nigeriana quotata sia alla Borsa della Nigeria che a Johannesburg, ...(Teleborsa) - Eni e Oando PLC, la principale società energetica nigeriana quotata sia alla Borsa della Nigeria che a Johannesburg, hanno siglato l'accordo per la cessione di Nigerian Agip Oil Company, ...