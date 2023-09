Empoli - Juventus 0 - 2 | Chiesa da seconda punta funziona

Vince 2 - 0 la, gol di Danilo e Chiesa: l'analisi dalla Computer Gross Arena di Fabiana Della ...O, se volete, della. Il figlio d'arte oggi è l'arma in più di questa Signora ... Un valore aggiunto che ieri si è rivelato determinante anche ad, dove i bianconeri hanno ottenuto la ...... ancora tutto da valutare, per il centrocampista della, che, da quando è tornato nella Torino bianconera, non s'è praticamente mai visto. Nella partita di ieri vinta 2 - 0 contro l',...

Empoli-Juventus, pagelle: Empoli-Juventus 0-2, pagelle: Danilo rapace, Caputo ingabbiato Eurosport IT

Moviola Empoli Juve, CorSport: «Ok Ayroldi, ma quello su Gatti è un rigorino». L’analisi degli episodi da moviola del Castellani Questa mattina sul Corriere dello Sport la moviola di Empoli-Juve. Prom ...L'Empoli ha ufficializzato la cessione di Haas, ormai ex centrocampista di Zanetti che farà ritorno al Lucerna, squadra svizzera ...