Empoli | il ds Accardi | 'Baldanzi per crescere deve imparare a gestire le aspettative su di lui'

Commenta per primo Il ds dell'Pietroha parlato del momento di Tommaso Baldanzi dopo un'estate con tante voci di mercato. Come sta Baldanzi, sente maggiore responsabilità Come lo vede collocato nella squadra ...Commenta per primo Il ds dell'Pietroha parlato in conferenza stampa tornando sulla partenza di Jean - Daniel Akpa - Akpro in direzione Monza: 'Noi eravamo partiti nel dare seguito a un modulo nato nelle ultime ...Le parole di Pietro, direttore sportivo dell', sull'inizio di stagione degli azzurri e del mercato Pietro, ds dell', ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Il mercato è stato molto difficile, perché sapete che l'ha oculatezza nell'operare. Dobbiamo sempre vendere per esigenza, ...

Empoli, Accardi: "Crediamo in Destro. Mercato Quest'anno è stato difficile" Fantacalcio ®

Le parole del direttore sportivo Pietro Accardi in conferenza stampa al termine del mercato estivo Il Direttore Sportivo azzurro Pietro Accardi ha parlato ...Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa parlando del perché ha voluto il ritorno di Mattia Destro in squadra: "Perché abbiamo ripreso ...