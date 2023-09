Empoli | Accardi | «Mercato difficile | mi assumo le responsabilità»

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le parole di Pietro, direttore sportivo dell’, sull’inizio di stagione degli azzurri e delPietro, ds dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Ilè stato molto, perché sapete che l’ha oculatezza nell’operare. Dobbiamo sempre vendere per esigenza, rispetto all’anno scorso abbiamo speso anche meno. Questo perché ci sono anni in cui la società ha maggiore bisogno di entrate e di conseguenza dobbiamo comportarci. Da questo nascono poi delle difficoltà. In questo momento lesono più della società che della squadra e dell’allenatore. Solo nell’ultima settimana abbiamo fatto 4-5 innesti, la squadra in ritiro ha fatto partite con dieci primavera. Ci sono ...

Il direttore sportivo dell'Pietroha parlato in conferenza stampa del mercato estivo: ' Il mercato è stato molto difficile perché l'ha oculatezza nell'operare. Dobbiamo sempre vendere per esigenza, ......sua e del dsè quella di scegliere le persone giuste. E far cassa attraverso calciatori che hanno fatto intravedere grandi prospettive con questa maglia'. Così la storia si perpetua,...Un dialogo fitto con l'altro ds palermitano, Pietro, che da anni lavora a. Poi l'operazione era stata messa in standby, anche perché il club di Corsi voleva valutare se rinnovare o ...

Empoli, Accardi: "I risultati negativi sono colpa della società, la squadra è stata costruita in ritardo" FirenzeToday

Pietro Accardi, ds dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Il mercato è stato molto difficile, perché sapete che l’Empoli ha oculatezza nell’operare. Dobbiamo sempre vendere per ...Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi affronta la consueta conferenza-stampa di fine mercato, soffermandosi sulle scelte fatte da lui e dalla società per rafforzare la rosa ...