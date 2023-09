Emma Marrone ricorda il padre morto un anno fa | “Sei nelle mie parole | nel silenzio del dolore”

È ormai passato un anno dalla morte di Rosario, padre della cantante. Lei, legatissima a lui, l'ultimo periodo della vita del papà l'aveva trascorso nella abitazione di Aradeo, in Salento, per far sentire al padre affetto e vicinanza e stargli accanto ...E' l'anniversario della morte del papà di, lei scrive una poesia, Stefano De Martino e gli altri non la lasciano ...Le parole della cantante per il primo anniversario della scomparsa di suo ...

La cantante ha voluto dedicare un post, con tanto di fotografie, in occasione del primo anniversario della morte del papà, scomparso prematuramente per leucemia ...Emma Marrone dedica un pensiero sui social al padre Rosario, morto ad inizio settembre 2022 dopo una battaglia contro la leucemia. Ad un anno dalla sua scomparsa, la cantante non ha mai smesso nemmeno ...