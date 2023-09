Emma Marrone ricorda il padre morto un anno fa | “Sei nelle mie parole | nel silenzio del dolore”

(Di lunedì 4 settembre 2023)ilRosario stroncato dalla leucemia unfa. “In questa voce che si spezza, in una punta di amarezza, in questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza. Ma tu seimie, neldel, in questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros. E io ti amerò per sempre. Ciao Pa”, scrive la cantante salentina condividendo una serie di scatti. Commovente anche il ricordo del fratello Francesco detto Checco: “Unfa come oggi tutti perdevamo qualcuno. Un figlio, un marito, un, un fratello, uno zio, un amico, un collega. È difficile colmare la tua assenza ma ce la stiamo mettendo tutta. ...

Le strazianti parole della cantante per il padre scomparso: 'Questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore' La mancanza di papà Rosario perè incolmabile e nonostante il tempo ...È ormai passato un anno dalla morte di Rosario, padre della cantante. Lei, legatissima a lui, l'ultimo periodo della vita del papà l'aveva trascorso nella abitazione di Aradeo, in Salento, per far sentire al padre affetto e vicinanza e stargli accanto ...E' l'anniversario della morte del papà di, lei scrive una poesia, Stefano De Martino e gli altri non la lasciano ...

Emma Marrone dedica un pensiero sui social al padre Rosario, morto ad inizio settembre 2022 dopo una battaglia contro la leucemia. Ad un anno dalla sua scomparsa, la cantante non ha mai smesso nemmeno ...Tra Emma e suo papà Rosario c'è sempre stato un legame unico e indissolubile, come raccontato dalla stessa cantante in diverse occasioni. A un anno di distanza dalla sua scomparsa la cantante ha ...