Elvis e Priscilla Presley | storia di un amore tormentato e tossico

Quando l'adolescenteBeaulieu incontra a una festaPresley gia una superstar del rock'n'roll, nel privato le si rivela come qualcuno di completamente diverso: un amore travolgente, un alleato nella ...Come nel caso di, il suo nuovo film in concorso a Venezia, in cui si ispira al memoirand me diBeaulieu Presley , del 1985, per raccontare la lunga e contrastata storia d'...Ispirato al libroand Me , scritto dalla stessa Presley insieme a Sandra Harmon,è il racconto dell' amore tanto totalizzante quanto tossico, turbolento e per questo eterno tra il re ...

Priscilla Presley: 'Elvis grande amore della mia vita' Agenzia ANSA

Venezia, 4 set. (askanews) - In "Priscilla", presentato in concorso alla Mostra di Venezia, Sofia Coppola porta alla luce la vera storia della ...Tutto quello che c'è da sapere su una delle migliori registe in circolazione: Sofia Coppola sbarca a Venezia con "Priscilla" ...