Questi tutti gli stipendi dei calciatori del Napoli attualmente in rosa:" 4,5 milioni di ...7 milioni netto (3,1 milioni lordi) Olivera " 1,5 milioni netti (1,9 milioni lordi)" 1,5 ...... ITALIA: Meret, Di Lorenzo, Politano, Raspadori; CAMERUN: Anguissa; DANIMARCA: Lindstrom; GEORGIA: Kvaratskhelia; KOSOVO: Rrahmani; MACEDONIA DEL NORD:; NIGERIA:; NORVEGIA: Ostigard; ...... Anguissa, Lobotka, Zielinski (39 st Simeone); Politano (30 st Lindstrom),, Kvaratskhelia (21 st Raspadori). A disp.: Contini, Idasiak, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste,, Gaetano, Russo,...

Elmas, Osimhen e Kvara si sfidano a basket: il macedone lancia la provocazione (VIDEO) Spazio Napoli

Dopo la terza giornata il campionato di Serie A, come tutti gli altri campionati, si ferma per lasciare spazio alle nazionali. Sono 15 i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali tra ...Da Kvaratskhelia a Osimhen, ecco tutti i calciatori azzurri impegnati in queste due settimane di sosta ...