Elly Schlein? 14 | un sonaggio choc | la fine politica della segretaria Pd

(Di lunedì 4 settembre 2023) Anche chi vota Partito Democratico non sembra essere convinto che il segretarioShlein stia seguendo unagiusta. E la prima conseguenza di ciò è che pare esserci molta confusione, proprio in quell'elettorato, sulla direzione che il partito dovrebbe prendere, ovvero, con chi dovrebbe allearsi. Selezionati gli elettori Pd da un campione rappresentativo di italiani adulti, sono state poste loro alcune significative domande. Anzitutto è stato chiesto se ritenessero che l'attuale segretario del partito,Shlein, fosse «la persona giusta per riportare il Pd al governo del Paese vincendo le prossime elezioni politiche». Solo il 14% ha risposto “molto”, ovvero ha dato una risposta convinta. Pochi, soprattutto nel Centro Italia e ben istruiti. Qualche giovane in più; molti maschi, pochissime donne. Un buon 44% rimane dubbioso ...

La prima riguarda la leadership di: proprio perché non ha messo in discussione il meccanismo correntizio fatale ai suoi predecessori, non ha la forza per quella sterzata radicale, ..., la segretaria del Pd, si muove sulla scia della proposta lanciata da Repubblica : funerali di Stato per quelle vite spezzate e lutto nazionale. Ricorda: "L'Italia è una ...Hanno così avuto buon gioco sia(in collegamento) che Giuseppe Conte e Carlo Calenda a ribadire la proposta dell'opposizione. E se verso la segretaria Pd e il presidente del M5S gli ...

“Dica che vuole uscire dalla Nato”. L'affondo di Crosetto su Schlein ilGiornale.it

Nel tempio del capitalismo italiano la proposta di centrosinistra e 5 Stelle viene vista come un buon provvedimento: stipendi bassi contraggono in consumi, un ...Conflitto ucraino, svolta possibile per la Schlein A mio avviso fa molto bene Elly Schlein a tenere il punto sul rinvio, o addirittura la disdetta, dell’innalzamento delle spese militari al 2% del PI ...