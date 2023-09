Elezioni europee | Renzi lancia il Centro | mi candiderò al Parlamento | c’è uno spazio politico affascinante

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 4 settembre 2023) Matteosi candiderà alle prossimecon "il brand del". Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Milano: "Ci metterò la faccia", ha detto l'ex premier. Sulla collocazione di Italia Viva in, nei giorni scorsi, l'ex premier aveva evidenziato "che c'è un governo che non sta governando e un'opposizione che non sta facendo l'opposizione. C'è un governo in retromarcia e una opposizione che va in folle: in questo quadro noi facciamo il", aveva affermato. Mentre rispetto ai gruppi parlamentari "e a come li gestiremo lo vedremo nelle prossime settimane. Il punto chiaro è che il governo non governa e l'opposizione non fa l'opposizione: o si prova a far qualcosa noi o il Paese va in crisi".In conferenza stampa, ha ...