Elezioni europee | Renzi a caccia di consensi per la sua nuova lista “Il centro”

A nove mesi dalle, si scalda il dibattito sulla soglia di sbarramento. E il leader di Italia viva, Matteo Renzi, esce allo scoperto con l'annuncio della sua candidatura a Milano con 'il brand 'Il ...Abbassare la soglia di sbarramento per le: non più al 4% ma al 3. Quella che era solo un'ipotesi adesso potrebbe diventare realtà. Fratelli d'Italia , infatti, ha aperto alla possibilità di modificare la legge elettorale per ...Roma, 4 set. Abbassare la soglia di sbarramento per ledallattuale 4% al 3%. Lipotesi, che circolava da un po, sarebbe diventata piu' concreta a quanto si apprende nel corso delle interlocuzioni tra maggioranza e opposizione degli ultimi ...

A nove mesi dalle elezioni europee, si scalda il dibattito sulla soglia di sbarramento. E il leader di Italia viva, Matteo Renzi, esce allo scoperto con l’annuncio della sua candidatura a Milano con ...(Adnkronos) – Non esiste una proposta della maggioranza per abbassare la soglia di sbarramento alle europee dal 4 al 3%. Ma sul tema, Fdi non ha preclusioni. Si apprende da fonti della maggioranza.