Elezioni europee 2024 | Renzi si candida a Milano L' Ue ha bisogno di una sveglia E lancia Il Centro

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Ci candideremo allecon il brand 'Il'. Mi metterò in gioco anch'iondomi al Parlamento Europeo". Con queste parole Matteoin conferenza stampa aannuncia lature alledel maggio. "C'èdi dare unaall'Europa sennò ce ne andiamo a casa e l'Europa rischia di saltare". Per“è un appello a tutti i dirigenti di Italia viva a mettersi in gioco". L’ex premier si candiderà nel collegio del capoluogo lombardo. Segui su affaritaliani.it

Alle prossime, Matteo Renzi ha annunciato che gli esponenti di Italia Viva si "candideranno con il brand de 'Il Centro'" e lui per primo sarà nella lista dei candidati. L'ex premier assicura che l'...'Ci candideremo allecon il brand 'Il Centro'. Mi metterò in gioco anch'io candidandomi al parlamento Europeo', ha detto Matteo Renzi , leader di Italia viva in conferenza stampa a Milano. Renzi: "Bisogna ...Matteo Renzi si candiderà alle prossimecon "il brand del Centro". Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Milano: "Ci metterò la faccia", ha detto l'ex premier. 4 settembre 2023

Elezioni europee, Lucia Annunziata smentisce candidatura: «Né col Pd, né con nessuno» Il Sole 24 ORE

Matteo Renzi si candiderà al Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2024. Il leader di Italia Viva lancia l'allarme sulla tenuta ...Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Il Centro sarà certamente protagonista delle prossime elezioni europee, ne’ con Giorgia Meloni e Salvini, ne’ con Elly Schlein e Conte. La disponibilità di Matteo Renzi a c ...