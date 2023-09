Elezioni anticipate Bisignani | consiglio e soffiata | un terremoto politico?

(Di lunedì 4 settembre 2023) Cosa sarà, del governo e del quadro? A dire la sua è Luigi, l'uomo che sussurra ai potenti. E lo fa in un'esplosiva intervista concessa ad affaritaliani.it, dove tratteggia scenari clamorosi per Giorgia Meloni e la maggiornaza. Secondo, infatti, nel 2024 è possibile una rottura tra gli alleati. La premessa è che Meloni ha un enorme consenso, che potrebbe provare a capitalizzare con il voto anticipato. Non si tratta di un retroscena, bene premetterlo, ma di una sorta di "" di, uomo che ha una grande confidenza con le "sacre stanze". Nell'intervista, infatti, spiega: "Ha il governo impallato. Se Meloni non trova nuovo smalto si sfilaccia tutto il rapporto con i suoi ministri. Fare un rimpasto è sempre complicato. La premier ancora ha un grandissimo ...

Governo, Meloni potrebbe andare alle elezioni anticipate. Ecco perché Affaritaliani.it

Intervista a Luigi Bisignani, profondo conoscitore dei palazzi: "Se Meloni non trova nuovo smalto si sfilaccia tutto il rapporto con i suoi ministri"