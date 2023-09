Elezioni Amministrative 2024 | Giorgia Meloni convoca il tavolo prima della bagarre su manovra economica ed europee - ESCLUSIVA

Per questa sola ragione sono già al lavoro per le prossimee regionali. Il problema, come accade da qualche anno, riguarda le opposizioni. In particolare, riguarda il Pd, cioè ..."Il tavolo del centrodestra si è riunito, nel pieno spirito di collaborazione, per ragionare insieme delleregionali edel prossimo anno". Così in una nota congiunta le forze di maggioranza, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati, riunite oggi a Montecitorio."In un ...Il quarto cerchio è di portata internazionale, perché la sfiducia verso le istituzioni occidentali e i governi che le appoggiano sta montando ovunque: pochi giorni dopo le...

Il vertice del centrodestra sigla una "collaborazione piena" per le ... www.ildomanid'italia.eu

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Tutti vediamo quante e quanto profonde sono le divisioni del centrodestra al governo. Contro ogni logica, però, quella maggioranza, priva di una visione e di un’idea dell’I ...Si svolgeranno, presso la sede dell’ente di Via Vittorio Veneto 2, il prossimo giovedì 26 ottobre le elezioni per il rinnovo della carica di presidente provinciale della Spezia. Il presidente della Pr ...