“El Paraìso” di Edoardo Pesce passa per l’amore madre-figlio

(Di lunedì 4 settembre 2023) E' un film dai colori cupi che suscita emozioni intense "El Paraiso" di Enrico Maria Artale, con, presentato alla Mostra di Venezia in concorso nella sezione Orizzonti. Il protagonista vive ai margini con unacolombiana dalla personalità trascinante. Un rapporto di grande amore, simbiotico e opprimente, messo in crisi dall'arrivo di una ragazza colombiana "mula" della cocaina, come spiega il regista."Una coppia che è un po' una coppia di fidanzati in un certo senso, anche se sono, il cui rapporto vive di contrasti, anche un po' di odio e amore, oppressione ma anche una sorta di tolleranza. Tanta frustrazione ma anche dei momenti di sincera felicità. Ecco, mi interessava sottrarre tutto ciò al giudizio morale o anche alla analisi psicologica e cercarne un po' la chiave ...