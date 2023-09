Ecco quanti soldi servono Ma Bruxelles fa muro | O Mes o niente

(Di lunedì 4 settembre 2023) La coperta non è corta, è striminzita. A sentire le ultime voci, per venire incontro a tutte le necessità della Legge di Bilancio che il governo deve iniziare a costruire ci vorrebbero 60 miliardi di euro. Solo che con un deficit già approvato conal 3,7% i margini sono stretti. Per intenderci, il disavanzo complessivo previsto – se dovesse essere confermata la crescita dell’1% del pil – sarebbe di poco superiore ai 71 miliardi di euro. E non si può certo pensare di prenderli quasi tutti e metterli nella nuova Legge di Bilancio. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha già detto che a pensare al Superbonus (che drena risorse) sente un corposo “mal di pancia”. Segui su affaritaliani.it

come le due squadre si presentano all'appuntamento. L'Alessandria nei giorni scorsi, tramite ... Sappiamo che quello di lunedì sarà un derby, l'importanza della partita, e sappiamotifosi ci ...Legge di Bilancio,quanto potrà spendere il governo La coperta non è corta, è striminzita . A sentire le ultime voci, per venire incontro a tutte le necessità della Legge di Bilancio che il governo deve iniziare a ......la corretta dose di gonadotropine da somministrare con il fine di stimolare la produzione di...alcuni suggerimenti per promuovere l'ovulazione naturalmente: Mantieni un peso corporeo sano: ...

Il governo all'esame della manovra: ecco quanti soldi potrà spendere Affaritaliani.it

Non abbiamo più tempo da perdere, il prossimo obiettivo è aprire i cantieri quanti prima». Lo ha detto il deputato e vice ministro al ministero delle Infrastrutture Edoardo Rixi, a margine ...Scuola e Università Roma - 04/09/2023 15:19 - I primi studenti a tornare in aula saranno quelli della provincia autonoma di Bolzano, la campanella per loro suona martedì 5 settembre, anche ...