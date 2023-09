Ecco perché la riforma della Rai pensata dal centrosinistra è un’utopia - ESCLUSIVA

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roba vecchia e stravecchia. Tanto non lo faranno mai.appena torneranno al potere anche loro vorranno nuovamente mettere le mani sulla Rai. E addio sogni di gloria. La RAI che ogni volta si trasforma in un potentissimo ufficio stampa a disposizione del governo di turno. Certo è singolare che

Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa, il ds del Frosinone Guido Angelozzi ha spiegato cosa ha portato all'arrivo del giovane trequartista Ibrahimovic dal Bayern Monaco: 'Natacon il nostro scouting seguiamo tutti e lo avevamo già visto ai mondiali giovanili in Colombia. Della serie B c'eravamo noi e Parma. Ibrahimovic è un 2005, ora sta in nazionale u19 tedesca lo ...Tanto basta, anche in Italia, si inizi a parlare della fine della luna di miele tra Giorgia ... "Aggredito 18 volte,la rossa Bologna". Bignami, l'accusa choc che inchioda la sinistrapenso che venire a Napoli sia stata una buona scelta. È uno dei migliori club al mondo e mi hanno detto che giocherò e avrò molte chances". Lindstrom e il suo arrivo a Napoli - Nota ...