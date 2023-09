Nel 2024 l'opera entrerà nelper essere poi completata nel 2028. Si tratta di un'...infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli - di gran lunga l'opera più importante che la Regione Toscana...Essendo già autonomi, e in un luogo ritenuto sicuro, sivalutando o meno l'opportunità di ... 'Sono tre giorni che non dormo e non mangio, nonpiù, ricevo in continuazione telefonate di morte, ...Nel 2024 l'opera entrerà nelper essere poi completata nel 2028. Si tratta di un'...dalla Regione Toscana - ha aggiunto Baccelli - di gran lunga l'opera più importante che la Regione Toscana...

"È vivo è sta bene": il generale russo Surovikin "riappare" in foto ilGiornale.it

E’ stato cancellato con vernice rossa ... I carabinieri li ho chiamati io. Ora viviamo un martirio". Anche la moglie si sfoga: "Non è giusta questa violenza che ci stanno facendo, c'è la Procura che ...C'è una spiegazione ufficiale dietro l'esclusione di Paola, ma si nasconde anche un feeling che non è scattato con il ct Mazzanti ...