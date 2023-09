E il prossimo passo? | attacco senza precedenti a Nunzia De Girolamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Se l'estate sta finendo, anche l'Estate In Diretta sta arrivando rapidamente alla sua conclusione e, su Rai1, ci sarà il ritorno autunnale de La Vita In Diretta con Alberto Matano. Alla conduzione estiva, invece, sono stati protagonistiDee Gianluca Semprini. E non a tutti è piaciuto il loro stile, in particolare quello dell'ex-ministro. Un telespettatore, per lamentarsi, ha infatti scritto ad Alessandro Cecchi Paone, che sul settimanale Nuovo cura una rubrica dal titolo “I televoti di Alessandro Cecchi Paone”. L'utente in questione scrive, a proposito della Deedulcorazioni: “Mi pare impacciata, ha una conduzione troppo casalinga. Sinceramente non si può mettere davanti alla telecamera una persona che non ha preparazione televisiva. Il...